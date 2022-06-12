В боях за Україну загинув військовий із Великої Британії Джордан Ґетлі. Він загинув під час битви за Сєвєродонецьк (Луганська область).

Про це повідомив його батько Дін Ґетлі.

Джордан Гетлі покинув британську армію, щоб “продовжити свою кар’єру солдата в інших областях” і допомагав українським військам захищати свою країну від Росії.

Батько написав у соцмережах, що його син загинув 10 червня від вогнепального поранення. У березні цього року він покинув британську армію. Збройну агресію РФ проти України батько Джордана назвав “війною проти Європи”. Знання його сина були в пригоді для його команди.

“Війна проти Європи почалася, тож, уважно обміркувавши, він вирушив на допомогу в Україну”, – написав Дін Ґетлі. “Ми отримали кілька повідомлень від його команди, які розповідають про його багаті знання, його навички як солдата та його любов до своєї роботи. Його команда каже, що всі любили його, як і ми, і він зробив величезне значення для життя багатьох людей, не тільки солдатами, а й навчаючи українських військових”.

Батько Джордана Ґетлі наголосив, що його син пишався роботою, яку виконує (як і його побратими), і часто зізнавався, що місії, які вони виконують, небезпечні, проте необхідні.

“Він любив свою роботу, і ми так пишаємося ним. Він справді був героєм і назавжди залишиться в наших серцях”, – написав батько військового.

За повідомленням британського видання The Guardian, міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило смерть військового. Речник міністерства закордонних справ заявив: “Ми підтримуємо сім’ю британця, який помер в Україні”.