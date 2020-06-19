На Донбасі протягом минулої доби бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий загинув та ще одного поранено.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Бойовики вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Обстріли зафіксовано поблизу Авдіївки, Мар’їнки, Кримського та Оріхового.

“На жаль, внаслідок ворожих обстрілів один наш захисник загинув, та ще одного воїна поранено”, – повідомили у штабі.

За даними розвідки, 18 червня українські оборонці знищили одну ворожу військову вантажівку та склад боєприпасів на мінометній позиції бойовиків.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ” бойовики обстріляли українські позиції із гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу Кримського. Також противник застосував міномети калібру 82 мм на підступах до Шумів.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.