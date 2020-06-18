Стало відоме ім’я загиблого на Донбасі бійця

Про це повідомляє Командування ВМС ЗСУ.

“17 червня під час ворожого обстрілу в районі операції Об’єднаних сил від поранень загинув наш бойовий побратим – матрос Струк Ілля Миколайович. Командування, весь особовий склад ВМС ЗСУ глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким військовослужбовця”, – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі Волинської ОДА повідомили, що загиблий військовослужбовець уродженець села Льотниче, Володимир-Волинського району.

“Старший солдат 17 червня 2020 року отримав кульове поранення не сумісне із життям, під час бойового чергування. Службу проходив у військовій частині м.Маріуполь. Був гранатометником. Волинська обласна державна адміністрація на чолі із головою Юрієм Погуляйком висловлюють щирі співчуття родині та друзям загиблого захисника. Загибель наших військовослужбовців – завжди велике горе для усієї країни. Волиняни сумують разом з вами”, – зазначили в ОДА.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі протягом минулої доби бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовий загинув, одного поранено та ще один воїн отримав бойове травмування.