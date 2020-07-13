Про це повідомила прес-служба штабу операції Об’єднаних сил.
Уточнюється, що бойовики терористичних організацій використовували проти бійців українських Об’єднаних сил стрілецьку зброю і гранатомети різних систем.
“На превеликий жаль, в результаті обстрілу противника Україна втратила одного мужнього захисника”, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що ще один військовий загинув біля населеного пункту Зайцеве в результаті виконання бойового завдання.
“В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої ще один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям”, – йдеться в повідомленні.
- Незаконні збройні формування РФ в суботу, 11 липня, 10 раз порушили режим припинення вогню. Поранені троє українських військовослужбовців.
- 10 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілів один український захисник загинув, ще троє – отримали поранення.