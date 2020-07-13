В результаті обстрілу російських бойовиків на Донбасі загинули двоє українських військових.

Про це повідомила прес-служба штабу операції Об’єднаних сил.

Уточнюється, що бойовики терористичних організацій використовували проти бійців українських Об’єднаних сил стрілецьку зброю і гранатомети різних систем.

“На превеликий жаль, в результаті обстрілу противника Україна втратила одного мужнього захисника”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що ще один військовий загинув біля населеного пункту Зайцеве в результаті виконання бойового завдання.

“В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої ще один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям”, – йдеться в повідомленні.