Про це повідомляє прес-служба штабу Операції об’єднаних сил.
“Сьогодні збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. В результаті обстрілу з боку російських найманців один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що українські сили були обстріляні бойовиками в районах населених пунктів Кримське і Дослідне.
- Раніше повідомлялося, що 62% опитаних українців не підтримують надання й закріплення в Конституції особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей.
- Оцінюючи ситуацію на Донбасі, 44% українців вважають, що на сході України відбувається війна між Україною й Росією.