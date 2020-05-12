Про це повідомляє прес-служба штабу Операції об’єднаних сил.

“Сьогодні збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. В результаті обстрілу з боку російських найманців один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що українські сили були обстріляні бойовиками в районах населених пунктів Кримське і Дослідне.