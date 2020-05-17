В результаті обстрілу на Донбасі отримав поранення український військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об’єднаних сил в Facebook.

Уточнюється, що бойовики терористичних організацій з початку доби чотири рази обстрілювали позиції українських військових.

При цьому злочинці використовували міномети, гранатомети, безпілотники і стрілецьку зброю.

Обстріли позицій українських військових були зафіксовані в районах населених пунктів Авдіївка, Славне, Водяне. Один український захисник отримав поранення. На інших ділянках режим припинення вогню зберігається.

Відзначається, що Об’єднані сили були змушені відповісти прицільним вогнем по бойовиках, що припинило їх злочинну діяльність.