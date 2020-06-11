Про це повідомляє прес-служачи штабу Операції об’єднаних сил.
Уточнюється, що незаконні військові формування Росії вісім разів обстрілювали позиції українських військових на Донбасі з початку доби.
При цьому бойовики застосовували міномети калібру 120 мм, які заборонені Мінську домовленостями.
Обстріли позицій українських військових були зафіксовані в районах населених пунктів Новотроїцьке, Павлопіль, Мар’їнка, Гнутове і Чермалик.
Також сили ООС потрапили під вогонь в районах Хутора Вільного і Орєхова.
“Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення і ще один бойове травмування”, – сказано в повідомленні.
- Раніше повідомлялося, що 62% опитаних українців не підтримують надання й закріплення в Конституції особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей.
- Оцінюючи ситуацію на Донбасі, 44% українців вважають, що на сході України відбувається війна між Україною й Росією.