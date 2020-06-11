В результаті обстрілу окупантів на Донбасі троє українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служачи штабу Операції об’єднаних сил.

Уточнюється, що незаконні військові формування Росії вісім разів обстрілювали позиції українських військових на Донбасі з початку доби.

При цьому бойовики застосовували міномети калібру 120 мм, які заборонені Мінську домовленостями.

Обстріли позицій українських військових були зафіксовані в районах населених пунктів Новотроїцьке, Павлопіль, Мар’їнка, Гнутове і Чермалик.

Також сили ООС потрапили під вогонь в районах Хутора Вільного і Орєхова.

“Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення і ще один бойове травмування”, – сказано в повідомленні.