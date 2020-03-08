Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил (ООС).
Повідомляється, що протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські позиції з заборонених мінських домовленостей мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Протягом неділі бойовики обстріляли з протитанкового ракетного комплексу вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил, який рухався до позицій українських військовослужбовців. Внаслідок попадання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення і один – бойове ураження, підкреслили в штабі.
Під час ворожих обстрілів українських позицій поранені три українських військових. Підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогневими ударами дали адекватну відповідь супротивнику. Втрати ворога уточнюються. Зокрема, три обстрілу зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме неподалік Дослідно, Авдіївки. Один обстріл противник зробив в районі оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме поруч з н.п. Хутір Вільний – з гранатометів різних систем.
- На Донбасі з початку доби, 5 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовий отримав поранення, ще двоє – бойові травми.
- 2 березня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, поранивши двох військовослужбовців. Ще троє отримали бойові травми.