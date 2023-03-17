У Донецькій області співробітники Служби безпеки України викрила двох інформаторів ФСБ РФ, які надавали ворогу інформацію про місця дислокації бойових позицій та укріпрайонів Сил оборони на Авдіївському напрямку.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Відтак, отриману інформацію зрадники передавали ворогу у вигляді зашифрованих кодів через анонімні месенджери та заборонену соцмережу “Однокласники”.

Правоохоронці пояснили, що розвідувальна інформація потрібна була російським окупантам для підготовки ракетно-артилерійських ударів по місцях базування українських військ.

Згодом співробітники СБУ поетапно задокументували злочинні дії обох зловмисників й затримали їх на зборі закритих відомостей для РФ.

За даними слідства, ворожими поплічниками виявились двоє мешканців Новогродівки Покровського району, які публічно підтримували збройну агресію РФ проти України.

Під час слідства було встановлено, що деструктивні наративи вони активно поширювали через заборонені російські соцмережі. Саме через таку активність вони потрапили у поле зору кадрового співробітника ФСБ, який дистанційно залучив їх до співпраці як інформаторів.

Для збору розвідданих вони виходили на місцевість, фіксували локації українських об’єктів і передавали їх координати через так званого «зв’язкового». Ним виявився бойовик терористичної організації “ДНР”, який входить до складу окупаційних угруповань на східному фронті.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих виявлено мобільні телефони і комп’ютери, які вони використовували для комунікації з агресором.

Зрадникам повідомлено про підозру. Наразі зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування, під час якого вже ідентифіковано особу їхнього “куратора” з ФСБ та “зв’язкового”.