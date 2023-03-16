Про це інформує пресслужба СБУ.
За даними правоохоронців, зловмисник приховано збирав інформацію про місця дислокації підрозділів Сил оборони та стратегічно важливі об’єкти транспортної інфраструктури на території регіону.
Крім цього, ворожий інформатор фіксував результати російських повітряних атак та надсилав їх ворогу для подальшого коригування повторних ударів по Одесі.
Отримані відомості він передавав окремим російським воєнним кореспондентам, які, своєю чергою, інформували щодо зібраних ним відомостей представників спецслужб РФ. Для комунікації використовували анонімний чат у забороненій соцмережі “Вконтакте”.
Для того, аби зібрати розвідінформацію зловмисник їздив по Одеській області та фотографував українські об’єкти. Згодом співробітники СБУ затримали ворожого поплічника на спробі поширити закриті відомості.
За даними слідства, фігурантом є місцевий мешканець, який підтримує збройну агресію РФ та виправдовує воєнні злочини російських військових. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено комп’ютер із доказами його злочинної діяльності.
За інформацією правоохоронців, суд обрав зраднику міру запобіжного заходу – тримання під вартою.
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