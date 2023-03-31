У Донецькій області боєць Державної прикордонної служби України збив зі стрілецької зброї російський безпілотний літальний апарат, що призначався для скидання боєприпасів.

Про це інформує пресслужба ДПСУ у Telegram.

У Держприкордонслужбі пояснили, що ворожий дрон призначався для скидання боєприпасів та літав над опорним пунктом українських прикордонників.

Окрім “поранення” в лопать зі стрілецької зброї, пошкоджень безпілотник не зазнав, тому зовсім скоро його будуть випростовувати українські захисники у боротьбі проти російських загарбників.

Зазначимо, що нещодавно у Бахмуті українські прикордонники знищили дві групи бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”.

Першу групу російських загарбників мінометники знищили за наданими аеророзвідкою координатами. Вогонь зупинив окупантів на підході до лінії зіткнення.

Другий загін найманців ПВК “Вагнер” бійці Держприкордонслужби стримали у ближньому бою у приміській забудові, поціливши у ворога з гранатометів та стрілецької зброї.

За даними Держприкордонслужби, загалом втрати живої сили ворога склали 14 осіб: 6 – вбитими, 8 – пораненими.