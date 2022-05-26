У Слов'янську (Донецька область) правоохоронці затримали місцевого мешканця, що передавав російським окупантам координати українських воїнів.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що 57-річний місцевий мешканець через свій акаунт у соцмережі, передавав окупаційній адміністрації РФ інформацію, яка шкодить національній безпеці України.

Зокрема у травні цього року чоловік відправляв росіянам текстові повідомлення, де вказував координати місць дислокації військових ЗСУ та інших формувань, які борються з агресором.

Дані, які окупанти отримали від чоловіка, вони використали під час вторгнення у Донецькій області.

24 травня 2022 року чоловіка затримали та повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу.