Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.
Зазначається, що 57-річний місцевий мешканець через свій акаунт у соцмережі, передавав окупаційній адміністрації РФ інформацію, яка шкодить національній безпеці України.
Зокрема у травні цього року чоловік відправляв росіянам текстові повідомлення, де вказував координати місць дислокації військових ЗСУ та інших формувань, які борються з агресором.
Дані, які окупанти отримали від чоловіка, вони використали під час вторгнення у Донецькій області.
24 травня 2022 року чоловіка затримали та повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу.
- Нагадаємо, російські спецслужби використовували дитячий мобільний застосунок для вербування українських дітей з метою дізнатись геолокацію та отримати фото стратегічних об’єктів держави.
- Окрім цього у Житомирській області затримали російського агента. Він “зливав” інформацію щодо Збройних сил України та планував особисто приєднатися до лав захисників для шпигування.