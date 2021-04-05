Потяг Kyiv Boryspil Express та автобус № 322 SKY BUS між міжнародним арепортом та Києвом курсують без обмежень: спецперепустка на них не потрібна.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту в Facebook.

Відзначається, що потяги сполученням “Київ-Пасажирський – Бориспіль-аеропорт” (Kyiv Boryspil Express) курсуватимуть без змін в розкладі. Для того, щоб скористатися поїздом спецпропуск не потрібно.

Розклад руху поїздів сполучення можна знайти тут.

Також продовжить виконувати свої рейси автобус № 322 (SKY BUS) з Південного вокзалу залізничного вокзалу Київ-Пасажирський до аеропорту. У напрямку з аеропорту до Південного вокзалу залізничного вокзалу Київ-Пасажирський автобус відправляється з нижнього ярусу терміналу D (зона прибуття).

Розклад руху автобусів можна перевірити на сайті перевізника.

Нагадаємо, відсьогодні, 5 квітня, у Києві почав діяти посилений карантин. Громадський транспорт столиці працює в режимі спецперевезень. Для проїзду пасажирам необхідно мати при собі перепуску, посвідчення особи і маску.