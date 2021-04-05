Про це повідомляє пресслужба аеропорту в Facebook.
Відзначається, що потяги сполученням “Київ-Пасажирський – Бориспіль-аеропорт” (Kyiv Boryspil Express) курсуватимуть без змін в розкладі. Для того, щоб скористатися поїздом спецпропуск не потрібно.
Розклад руху поїздів сполучення можна знайти тут.
Також продовжить виконувати свої рейси автобус № 322 (SKY BUS) з Південного вокзалу залізничного вокзалу Київ-Пасажирський до аеропорту. У напрямку з аеропорту до Південного вокзалу залізничного вокзалу Київ-Пасажирський автобус відправляється з нижнього ярусу терміналу D (зона прибуття).
Розклад руху автобусів можна перевірити на сайті перевізника.
Нагадаємо, відсьогодні, 5 квітня, у Києві почав діяти посилений карантин. Громадський транспорт столиці працює в режимі спецперевезень. Для проїзду пасажирам необхідно мати при собі перепуску, посвідчення особи і маску.
- Раніше #Букви розповідали, як працює громадський транспорт у Києві у період локдауну.