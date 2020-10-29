Користувачі з Великої Британії вимагають від компанії Facebook виплату компенсації після скандалу з Cambridge Analytica.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC. Позов проти компанії подала ініціативна група Facebook You Owe Us. Вимагає покарання для компанії через зловживання інформацією майже одного мільйона користувачів в Англії та Уельсі.

Представник позивача у справі Елвін Карпіо заявив, що користувачі, які використовують Facebook, очікують, що їхні персональні дані використовуються відповідально, прозоро та законно, однак компанія не робить достатньо для захисту даних. “Ми вважає, що Facebook порушив закон., коли йому не вдалося захистити нашу особисту інформацію від зловживань. Заплатити штраф у розмірі 0,01% від щорічного доходу — це кишенькоі трати для Facebook, це явно таке покарання, яке не відповідає злочину. Вибачення за порушення закону недостатньо”, — сказав Карпіо. На думку представника, Facebook повинен виплатити компенсацію і бути чесним і відповідальним перед користувачами.

Відомо, що позивач у справі проти Facebook буде стверджувати, що, беручи дані без згоди, фірма не виконала своїх юридичних зобов’язань згідно із Законом про захист даних 1998 року.

Реакція Facebook У компанії запевняють, що наразі ще не отримали жодних документів у цій справі.

“Ми не отримали жодних документів щодо цього позову. Розслідування Управлінням інформації з цих питань, яке включало вилучення та дослідження серверів Cambridge Analytica, не виявило доказів передачі будь-яких даних користувачів Великобританії або ЄС доктором Коганом до Cambridge Analytica”, — повідомив представник компанії Facebook. Справа Cambridge Analytica Cambridge Analytica — це приватна англійська компанія, яка використовує технології глибинного аналізу даних (зокрема, даних соцмереж) для розробки стратегічної комунікації в ході виборчих кампаній в Інтернеті.

У 2016 році компанія брала участь у виборчій кампанії Дональда Трампа та у кампанії Brexit. Роль Cambridge Analytica в цих кампаніях була суперечливою і є предметом кримінальних розслідувань в обох країнах, що тривають.

Навесні 2018 року одразу кілька видань повідомили про можливі Cambridge Analytica в результаті використання компанією особистої інформації. Зокрема, компанія нібито отримала Facebook без дозволу користувачів їхню інформацію, стверждуючи, що збирає її з академічною метою.

При цьому журналістами був виявлений зв’язок між Cambridge Analytica, Facebook і членами команди новообраного президента США Дональда Трампа.

Згодом правоохоронці Великої Британії звинуватили компанію у тому, що вона втручалася у вибори по всьому світу, крадучи в соцмережах персональні дані потенційних виборців і маніпулюючи їх думкою за допомогою інформаційних технологій. Значна частина даних була отримана Cambridge Analitica від компанії Facebook.

Facebook заборонив Cambridge Analytica використовувати інформацію зі своєї платформі, заявивши, що дії з боку СА були обманом.

Розслідування інциденту призвело до падіння акцій Facebook на 4.4%. Також був відсторонений від роботи очільник компанії Cambridge Analytica[5].

У жовтні 2018 року влада Великобританії оштрафувала компанію Facebook на максимальну суму (644 тис. доларів) за витік особистих даних користувачів і некоректну поведінку під час скандалу з компанією Cambridge Analytica.