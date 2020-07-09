На кордоні з Росією відновили роботу після карантину п'ять піших пунктів пропуску.

Про це повідомила прес-служба Генерального консульства України в Ростові-на-Дону.

Уточнюється, що Кабінет міністрів відновив роботу піших переходів на кордоні з Росією в пунктах “Гоптівка”, “Мілове”, “Юнаківка”, “Бачівськ” та “Сеньківка” (де також є пропускний пункт з Білоруссю).

“Згідно із зазначеним рішенням уряду України, з 00.00 годині 7 липня відновлено можливість пішого перетину кордону з Росією в таких пунктах пропуску “Мілове” (Луганська область, Міловський район), “Гоптівка” (Харківська область, Дергачівський район), “Бачівськ” (Сумська область, Глухівський район), “Юнаківка” (Сумська область, Сумський район). Також кордону з Росією і Білоруссю в пункті пропуску “Сеньківка” (Чернігівська область, Городнянський район)”, – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що український уряд вирішив зупинити дію меморандуму з Росією про співпрацю в боротьбі з тероризмом.