Український уряд вирішив припинити дію меморандуму з Росією про співпрацю в боротьбі з тероризмом.

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду.

Меморандум розривається вже сьогодні, 8 липня 2020 року.

Даний меморандум між Росією і Україною був підписаний 12 липня 2012 року в Ялті.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць СНД.