Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду.
Меморандум розривається вже сьогодні, 8 липня 2020 року.
Даний меморандум між Росією і Україною був підписаний 12 липня 2012 року в Ялті.
Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць СНД.
- 15 січня Кабмін підтримав проєкт указу президента про вихід з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць СНД. Зазначалося, що цей крок забезпечить зменшення зобов’язань України в межах СНД і сприятиме захисту національних інтересів держави.