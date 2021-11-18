Про це повідомили на сайті ДСНС.

“17 листопада 20 год. 33 хв. у с. Медисівка Хмельницького району в приватному одноповерховому житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 4 дітей (2015-2021 р.н). Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 м2. Від ДСНС залучалося 5 осіб та 1 одиниця техніки”, – заявили у відомстві.

Як зазначив під час брифінгу начальник ГУ ДСНС України у Хмельницькій області Едуард Братко, повідомлення про пожежу надійшло від газової компанії, а не від мешканців села.

“Час прибуття о 20 годині 50 хвилин, відстань від найближчого пожежно-рятувального підрозділу до місця події складає 15 кілометрів. Ще до прибуття пожежно-рятувального підрозділу загоряння було ліквідовано господарями”, – повідомив він.

Попередньою причиною пожежі назвали грубе порушення правил експлуатації пічного опалення. Остаточну причину пожежі обіцяють встановити протягом доби.

Своєю чергою, голова ОДА Сергій Гамалій повідомив, що зі слів старости села та соціальних робітників, родина не належала до сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах. Водночас за батьком дітей спостерігались поодинокі випадки зловживання алкогольними напоями.

“Дана сім’я переїхала сюди два роки назад, на обліку не перебувала, не відстежувалася… За сім’єю спостерігали, оскільки вона була багатодітна, діти ходили у садочок, мати більше доглядала дітей, мали господарство… батько підробляв на вирубці лісу. Причин, щоб ставити сім’ю на облік, не було”, – розповів староста села Медисівка.

Як повідомив керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник, під час пожежі діти перебували в кімнаті окремо від батьків.

“У кімнаті, де перебували діти, була відкрита пічка, з якої йшло тепло і відповідно розпочалося надалі займання кімнати. У зв’язку з цим розпочато кримінальне провадження за статтею 166 – злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки. А також за статтею 270 – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило смерть людей”, – сказав він.

За словами начальника поліції Хмельницької області Руслана Герасимчука, наразі вже вилучені речові докази, призначено ряд медичних та судово-психологічних експертиз.

Також вже допитано свідків: батька дітей та матір й мешканців села, які разом з батьком вживали спиртні напої. Відомо, що напередодні пожежі батько вживав алкоголь.

Руслан Герасимчук під час брифінгу заявив, що мати дітей ніде не працювала, а у день трагедії жінка залишилася вдома. Її чоловік пішов на тимчасові заробітки до лісу.

“Додому він повернувся близько 17 години у стані алкогольного сп’яніння. Батьки дітей повечеряли та лягли на ліжко дивитися телевізор й заснули. Діти у цей момент перебували в іншій кімнаті. Пізніше, точної години вони не можуть вказати, чоловік прокинувся та помітив, що у кімнаті дітей виникла пожежа. Чоловік з задимленої кімнати виніс дітей на вулицю, де їм надавали першу домедичну допомогу, повідомивши про це лікарів швидкої. Однак дітей не вдалося врятувати”, – резюмував начальник поліції Хмельницької області.