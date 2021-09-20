На острові Ла-Пальма, який входить до складу Канарських островів, в результаті виверження вулкана евакуювали 5000 людей. А лава вулкана Кумбре В’єха зруйнувала кілька житлових будинків.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес сказав, що влада уважно стежить за пожежами, які можуть початися через розпечену лаву. На допомогу була спрямована військова і цивільна гвардія.

Останнє виверження цього вулкана відбулося 50 років тому. Він розташований на півдні острова Ла-Пальма, на якому проживає близько 80 000 людей.

Виверження почалося близько 15:00 за місцевим часом (14:00 за Гринвічем) і лава потекла в сторону поселень.

Йонас Перес, місцевий гід, описав виверження, як зліт двадцяти винищувачів.

Уряд Іспанії прийняв рішення про обов’язкову евакуацію з чотирьох населених пунктів, зокрема Ель-Пасо і Лос-Льянос-де-Арідане. Для людей були створені тимчасові притулки. Про жертви поки не повідомляється.