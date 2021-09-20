Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес сказав, що влада уважно стежить за пожежами, які можуть початися через розпечену лаву. На допомогу була спрямована військова і цивільна гвардія.
Останнє виверження цього вулкана відбулося 50 років тому. Він розташований на півдні острова Ла-Пальма, на якому проживає близько 80 000 людей.
Виверження почалося близько 15:00 за місцевим часом (14:00 за Гринвічем) і лава потекла в сторону поселень.
Йонас Перес, місцевий гід, описав виверження, як зліт двадцяти винищувачів.
Уряд Іспанії прийняв рішення про обов’язкову евакуацію з чотирьох населених пунктів, зокрема Ель-Пасо і Лос-Льянос-де-Арідане. Для людей були створені тимчасові притулки. Про жертви поки не повідомляється.
- 16 лютого в Італії на острові Сицилія прокинувся вулкан Етна. Виверження з кратера на південно-східному схилі супроводжувалося викидом вулканічного попелу і потоком лави.
- Десятки сицилійських міст знаходяться на межі банкрутства через те, що не мають достатньо коштів, щоб ліквідувати наслідки виверження вулкана Етна.