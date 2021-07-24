Про це інформує “Суспільне”.
На протест вийшли десятки працівників Валківської центральної районної лікарні.
Люди скаржилися на тримісячні зарплатні борги (зокрема, з COVID-виплат). Вони принесли плакати “Врятуємо Валківську лікарню”, “Знищенню лікарні – “ні!”, “Скороченню медиків – “ні!”, “Зарплата – без затримки”, “Гідну зарплату медикам”.
Варто зазначити, що лікарня у Валках є опорною, і там лікують хворих на коронавірус.
“Незабаром буде три місяці, як ми не отримуємо зарплату, “ковідні” за квітень ми так і не одержали. Тепер кажуть, що наше керівництво неправильно передавало відомості. У нас стільки було хворих! Реанімацію, як могли, розширювали, а тепер, виходить, ми сидимо без зарплати”, — зазначила в коментарі журналістам молодша медсестра одного з відділень лікарні Валентина Шигапова.
У якийсь момент медпрацівники вийшли на пішоходний перехід і перекрили трасу Київ-Харків-Довжанський, заблокувавши рух транспорту. Люди скандували: “Зарплату” і “Залиште робочі місця”.
Учасники акції перекривали також об’їзні шляхи.
Як повідомляється на Facebook-сторінці “Валківська міська рада”, блокування траси тривало годину: з 14:00 до 15:00.
До протестувальників вийшли представники місцевої влади. Одна з медсестер, вимагаючи виплат, падала на коліна перед посадовцями.
Чиновники пообіцяли, що протягом п’яти днів кошти для сплати боргу надійдуть. Наразі загальний борг у лікарні сягає 5,8 млн гривень.
- Раніше Кабінет Міністрів погодив виділення 800 млн гривень з COVID-фонду на доплати військовим, поліціянтам, медикам відомчих лікарень. Найбільше коштів отримала поліція.
- Держаудитслужба під час перевірки витрат із COVID-фонду у 2020 році на потреби Міністерства внутрішніх справ (МВС) виявила порушень та проблемних питань на суму 26,5 млн гривень.