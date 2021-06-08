Держаудитслужба під час перевірки витрат із COVID-фонду у 2020 році на потреби Міністерства внутрішніх справ (МВС) виявила порушень та проблемних питань на суму 26,5 млн гривень.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на звіт Держаудитслужби про результати перевірки використання коштів Фонду боротьби з COVID-19, що був підготовлений для Міжнародного валютного фонду.

Як зазначають у StateWatch, із вказаної суми в 26,5 млн гривень порушення на суму 6,6 млн грн було усунуто під час перевірки. А 10,3 млн грн вважаються втратами.

Об’єктами аудиту стали: територіальні органи МВС, Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Держслужби з надзвичайних ситуацій, яким протягом 2020 року було виділено на доплати 4,7 млрд гривень.

“З отриманих коштів відомство (МВС, – ред.) не витратило лише 6 млн гривень, показавши найбільшу результативність та швидкість з витрачання коштів COVID-фонду”, – зазначили в StateWatch.

При цьому лідером за чисельністю працівників, які отримали доплати та за середнім розміром виплат на 1 працівника є Національна поліція України. Загалом доплати отримали 93 422 працівника НПУ (середній розмір виплати на одну особу склав 32 333 грн).

Як наголосили в StateWatch, “основною аномалією” витрат з COVID-фонду було те, що “виплати на поліцію під час боротьби з пандемією за загальним об’ємом були не набагато менші, ніж виплати медичному персоналу, і часто платилися швидше та ефективніше, ніж медикам, які рятували пацієнтів”.

За даними StateWatch, при аналізі витрат із COVID-фонду на МВС серед основних порушень аудитори виокремили:

• Територіальними органами МВС здійснювалися доплати на суму 7,7 млн грн до зарплат медичним та іншим працівникам за рахунок коштів COVID-фонду за відсутності в закладах охорони здоров’я МВС хворих із пневмоніями та осіб з підозрою або діагностованим COVID-19.

• Окремі заклади охорони здоров’я МВС здійснювали виплати на суму 2,1 млн грн за відсутності підтвердження зайнятості працівників на роботах з ліквідації COVID-19.

• Низка закладів охорони здоров’я МВС встановили доплати до зарплати медичним та іншим працівникам за час перебування у відпустці, на лікарняному, навчанні тощо на суму 0,3 млн грн.

• Зафіксовано факти нарахування та виплати додаткової доплати до грошового забезпечення військовослужбовцям за час перебування у відпустці, на лікарняному, навчанні тощо, що призвело до втрат 3 млн грн.

• Окремі територіальні органи Нацполіції та Держприкордонслужби нарахували та виплатили додаткові доплати у завищеному розмірі на суму 3,6 млн грн (за відсутності підтверджених фактів забезпечення правопорядку в умовах безпосереднього контакту з населенням та через подання керівниками цих органів недостовірної інформації).

• Зафіксовано виплати додаткової доплати військовослужбовцям без урахування пропорційності часу, в який вони забезпечували порядок та безпеку громадян в умовах безпосереднього контакту з населенням (на суму 1,5 млн грн).

За матеріалами аудиторів 51 матеріал переданий у правоохоронні органи.