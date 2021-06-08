Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на звіт Держаудитслужби про результати перевірки використання коштів Фонду боротьби з COVID-19, що був підготовлений для Міжнародного валютного фонду.
Як зазначають у StateWatch, із вказаної суми в 26,5 млн гривень порушення на суму 6,6 млн грн було усунуто під час перевірки. А 10,3 млн грн вважаються втратами.
Об’єктами аудиту стали: територіальні органи МВС, Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Держслужби з надзвичайних ситуацій, яким протягом 2020 року було виділено на доплати 4,7 млрд гривень.
“З отриманих коштів відомство (МВС, – ред.) не витратило лише 6 млн гривень, показавши найбільшу результативність та швидкість з витрачання коштів COVID-фонду”, – зазначили в StateWatch.
При цьому лідером за чисельністю працівників, які отримали доплати та за середнім розміром виплат на 1 працівника є Національна поліція України. Загалом доплати отримали 93 422 працівника НПУ (середній розмір виплати на одну особу склав 32 333 грн).
Як наголосили в StateWatch, “основною аномалією” витрат з COVID-фонду було те, що “виплати на поліцію під час боротьби з пандемією за загальним об’ємом були не набагато менші, ніж виплати медичному персоналу, і часто платилися швидше та ефективніше, ніж медикам, які рятували пацієнтів”.
За даними StateWatch, при аналізі витрат із COVID-фонду на МВС серед основних порушень аудитори виокремили:
• Територіальними органами МВС здійснювалися доплати на суму 7,7 млн грн до зарплат медичним та іншим працівникам за рахунок коштів COVID-фонду за відсутності в закладах охорони здоров’я МВС хворих із пневмоніями та осіб з підозрою або діагностованим COVID-19.
• Окремі заклади охорони здоров’я МВС здійснювали виплати на суму 2,1 млн грн за відсутності підтвердження зайнятості працівників на роботах з ліквідації COVID-19.
• Низка закладів охорони здоров’я МВС встановили доплати до зарплати медичним та іншим працівникам за час перебування у відпустці, на лікарняному, навчанні тощо на суму 0,3 млн грн.
• Зафіксовано факти нарахування та виплати додаткової доплати до грошового забезпечення військовослужбовцям за час перебування у відпустці, на лікарняному, навчанні тощо, що призвело до втрат 3 млн грн.
• Окремі територіальні органи Нацполіції та Держприкордонслужби нарахували та виплатили додаткові доплати у завищеному розмірі на суму 3,6 млн грн (за відсутності підтверджених фактів забезпечення правопорядку в умовах безпосереднього контакту з населенням та через подання керівниками цих органів недостовірної інформації).
• Зафіксовано виплати додаткової доплати військовослужбовцям без урахування пропорційності часу, в який вони забезпечували порядок та безпеку громадян в умовах безпосереднього контакту з населенням (на суму 1,5 млн грн).
За матеріалами аудиторів 51 матеріал переданий у правоохоронні органи.