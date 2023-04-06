В Одесі правоохоронці викрили колаборантку, яка збирала інформацію про місця базування та переміщення Збройних сил України на території регіону.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зловмисницею виявилась мешканка Одеси, яку насамперед цікавили локації укріпрайонів поблизу узбережжя Одещини.

За даними СБУ, для збору закритих відомостей фігурантка створила власний прокремлівський телеграм-канал, на який підписалися декілька сотень користувачів. На ньому вона закликала своїх читачів робити скріншоти електронних карт із координатами підрозділів українських військ та надсилати їй в особисті повідомлення.

Відтак, отримані відомості зловмисниця планувала переправити російським окупантам. Втім, співробітники СБУ поетапно задокументували злочинні дії фігурантки та затримали її.

Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами підривної діяльності.

Зрадниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Зловмисниці обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.