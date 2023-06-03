Через детонування вибухового предмета, який залишили окупанти, постраждали діти - розпочато розслідування Херсонською обласною прокуратурою.

Джерело: Офіс Генпрокурора.

Сьогодні, 3 червня, розпочалося розслідування цієї події. Олешківська окружна прокуратура Херсонської області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у селі Загорянівка Білозерської громади 2 червня близько 20:30 на дитячому майданчику здетонував вибуховий предмет, який залишили окупанти.

Внаслідок цього двоє дітей отримали травми і були доставлені до лікарні.

Прокурори спільно зі слідчими вживають невідкладних заходів для фіксації злочину, вчиненого армією Російської Федерації.