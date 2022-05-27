Російські військові використовують виправну колонію № 10 використовують як місце проживання особового складу армії РФ. Також на території перебуває військова техніка.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Російські окупаційні війська вивезли до Херсону всіх засуджених та персонал з виправної колонії №10 в тимчасово окупованому селі Дар’ївка Херсонської області. Їх розподілили до виправних колоній №7 (Гола Пристань) та №90 (Херсон).

Водночас у розвідці зазначають, що приблизно з середини червня окупанти припинять постачати кошти та “гуманітарну допомогу” в захоплений Маріуполь. Очікується, що це посилить гуманітарну катастрофу в місті.

Також у селищі Шевченкове російські військові на місцевому базарі розпитують, де можна придбати патрони українського виробництва. Причину свого інтересу пояснюють бажанням здійснити “самостріл”, видаючи його за бойове поранення. Вони сподіваються, що це дасть їм можливість повернутися додому.

В Куп’янську, Великому Бурлуку, Шевченково, Ізюмі Харківської області почастішали випадки зникнення людей. Найчастіше це чоловіки від 18 до 60 років та молоді жінки. Зникнення пов’язують з “роботою” співробітників російських спецслужб.

“Зараз всі шляхи виїзду на підконтрольні Україні території заблоковано. Автомобілі, якими люди намагаються евакуюватися ретельно фільтрують та повертають назад”, — зазначають розвідники.