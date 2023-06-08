Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Як повідомив очільник області, на Херсонщині триває евакуація мешканців із зон підтоплення, навіть попри постійні обстріли з боку російських окупантів.
Станом на 6 ранку 8 червня з небезпечних територій вивезли 1999 мирних жителів. Найбільше з мікрорайону Корабел – 1495 осіб.
Також за словами Прокудіна, під водою опинилось 600 в. км території Херсонщини, з якої 32% – це правобережна частина і 68 – лівий берег, який контролюється військами РФ.
Середній рівень підтоплення – 5,61 м.
“Люди втомлені, але забезпечені та нагодовані. Бажання виїжджати далі, в інші області бажання немає”, – додав Прокудін.
Він також нагадав, для евакуації необхідно телефонувати на гарячу лінію ОВА та службам порятунку.
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