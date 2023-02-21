Про це інформує пресслужба СБУ.
Відтак зловмисником виявився місцевий житель, який після тимчасового захоплення частини регіону пішов на співпрацю з російськими окупантами. На початку березня минулого року він надав росіянам персональні дані та адреси перебування учасників руху опору в одному із селищ поблизу обласного центру.
За даними СБУ, насамперед ворога цікавила інформація про місцевих жителів, які виступали проти загарбників і мали у своїх домівках мисливську зброю. Надалі зрадник особисто брав участь у складі каральних загонів РФ, які проводили облави й незаконні затримання українців.
Після звільнення частини регіону він вирішив переховуватися і таким чином сподівався уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
Під час комплексу процесуальних та оперативних заходів правоохоронці виявили арсенал прихованої російської зброї, серед якої: реактивна протитанкова граната; протипіхотні та протитанкові міни; ручні бойові гранати; набої різного калібру.
У відомстві зазначили, що вилучені засоби ураження направлено на експертизу.
Зараз фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій затриманого.
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