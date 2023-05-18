Джерело: Хмельницька ОВА.
Внаслідок ворожої атаки пролунало кілька вибухів. Також в регіоні працювали сили протиповітряної оборони.
За даними ОВА, росіяни влучили в об’єкт інфраструктури Хмельницького району. Минулося без постраждалих. Наразі інформація про руйнування встановлюється.
Загалом повітряна тривога тривала в області понад дві години. З 03:47 і до 06:04. Приблизно о 4:54 про звуки вибухів, пише “Суспільне”.
- Вночі 18 травня російські окупаційні війська вчергове обстріляли Україну. Вибухи пролунали у низці областей. Зафіксовані влучання. Не обійшлось без жертв.
- ЗМІ, посилаючи на дані від американського посадовця, зазначає, що посилені ракетні обстріли України, які РФ здійснює протягом останніх днів, можуть свідчити про намагання Кремля відкласти контрнаступ ЗСУ. Водночас, впевнені у США, така тактика росіян можу бути корисною для України.