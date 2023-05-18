Сьогодні, 18 травня, під масованого обстрілу України російські війська завдали удару по об'єкту інфраструктури у Хмельницькій області.

Джерело: Хмельницька ОВА.

Внаслідок ворожої атаки пролунало кілька вибухів. Також в регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

За даними ОВА, росіяни влучили в об’єкт інфраструктури Хмельницького району. Минулося без постраждалих. Наразі інформація про руйнування встановлюється.

Загалом повітряна тривога тривала в області понад дві години. З 03:47 і до 06:04. Приблизно о 4:54 про звуки вибухів, пише “Суспільне”.