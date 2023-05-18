Джерело: #Букви з посилання на інформацію від місцевої влади.
Уночі 18 травня війська РФ здійснили черговий обстріл України. Вибухи було чутно у низці українських регіонів.
Вкотре окупанти випустили ракети на Київ. За даними КМВА, це вже дев’ята атака на українську столицю від початку травня.
Цей обстріл окупанти здійснили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та ТУ-160 з району Каспію. За попередніми даними було випущено крилаті ракети типу Ч-101/555.
Після ракетного обстрілу на Київ було випущено розвідувальні БПЛА.
За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені.
“Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Деснянському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження зафіксовано в Дарницькому районі – там було загоряння на території гаражного кооперативу. Пожежа ліквідована. В решті районів можуть бути падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило”, – повідомили у КМВА.
Атакували ракетами росіяни і Одеську область. Речниця оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк в етері телемарафону повідомила, що більшість ворожих ракет, які летіли на Одещину, було збито ще над морем.
Попри це, зафіксовано й влучання у промисловий об’єкт на околиці Одеси. Як наслідок – одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень. Всі жертви – цивільні особи, охоронці цього об’єкту.
Було чутно вибухи також у Вінницькій області. Очільник регіону Сергій Борзов повідомив, що це – робота ППО.
Звуки вибухів також було чутно у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Полтавській областях.
- ЗМІ, посилаючи на дані від американського посадовця, зазначає, що посилені ракетні обстріли України, які РФ здійснює протягом останніх днів, можуть свідчити про намагання Кремля відкласти контрнаступ ЗСУ. Водночас, впевнені у США, така тактика росіян можу бути корисною для України.