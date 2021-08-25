У Києві на концерті італійського оперного співака Андреа Бочеллі помітили колишнього міністра транспорту та зв'язку Миколу Рудьковського.

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Міністра часів президентства Ющенка Миколу Рудьковського на площі Конституції помітив фотограф Олександр Гончаров. Колишній чиновник йшов на концерт оперного співака Андреа Бочеллі “Голос моєї душі”, який відбувся у супроводі Національного симфонічного оркестру України.

Захід проходив біля Маріїнського палацу, а пускали лише запрошених.

Нагадаємо, що 14 червня 2014 року Микола Рудьковський кинув камінь у посольство Російської Федерації в Україні під час заворушень. У вересні 2018 року його затримали в Москві. Ексміністру було обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

3 березня 2021 року Рудьковський повідомив, що повернувся в Україну.

Крім того, ЗМІ писали про причетність Рудьковського до викрадення керівника компанії “Нафтогазвидобування” Олега Семінського. Сам Рудьковський все спростував, заявивши, що будь-яка інформація про його причетність до кримінальних правопорушень є неправдивою.

Пізніше Рудьковський вилетів на лікування до Австрії. 12 серпня 2021 року повідомив, що повернувся до України. А 13 серпня вже побував на допиті в Офісі Генпрокурора.

Зазначається, що наразі Микола Рудьковський перебуває під нічним домашнім арештом.

ДОВІДКА

Микола Рудьковський – народний депутат України IV, V, VII скликань, ексміністр транспорту і зв’язку (2006-2007). У Парламенті (VII скликання) увійшов до фракції Партії регіонів. Після подій в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року заявив про вихід з фракції Партії регіонів, але офіційно вийшов з фракції лише 20 лютого 2014 року. 12 жовтня 2013 року обраний головою Соціалістичної партії України. 21 лютого 2014 року вніс до Верховної Ради законопроєкт про імпічмент президенту України Віктору Януковичу.