Про це повідомляє видання BBC News.

Затор спровоковано п’ятим пакетом санкцій проти Росії та Білорусі. Згідно з ним вантажівкам цих двох країн заборонено в’їжджати та перебувати на території ЄС. Зокрема проблеми з чергами були на контрольно-пропускних пунктах Латвії та Литви. Затори спостерігаються від 15 квітня.

Винятком є лише вантажівки, які перевозять низку товарів. Серед таких життєвоважливі ліки, пошта та нафтопродукти.

Поки невідомо, що саме буде з вантажівками, які досі перебувають на європейській території. Польський уряд занепокоєний тим, що РФ та РБ можуть запровадити аналогічні обмеження проти країни.