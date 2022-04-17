У Туреччині створили авіакомпанію Southwind. Перевізник буде обслуговувати виключно російських туристів для того, щоб вони могли їздити по курортах.

Про це повідомляє Airport Haber.

Перші рейси заплановано вже наприкінці травня. Компанія базуватиметься в Анталії. Авіаперевізник буде виконувати чартерні перельоти між містами Росії і турецькими курортами.

Для рейсів компанія почне експлуатацію п’яти літаків Airbus. Southwind для цього залучить три широкофюзеляжні і два вузькофюзеляжні повітряні судна.

Про ідею створення нової авіакомпанії виключно для росіян повідомила газета Sabah ще тиждень тому. Рішення ухвалили через призупинення сертифікації придатності літаків усіх авіакомпаній Росії у зв’язку з санкціями від ЄС. Перший пункт урядової “дорожньої карти” щодо залучення туристів з РФ передбачає надання кредитної підтримки під держгарантії турецьким туроператорам, що базуються в Росії. Зокрема йдеться про 300 мільйонів доларів для Anex, Pegas і Coral, але пакет підтримки мають оголосити у травні.

Згідно з другим пунктом Turkish Airlines має виділити 1,5 мільйона місць для “пакетних” російських туристів. За таким сценарієм Туреччину протягом 2022 року гарантовано зможуть відвідати 2 мільйони росіян.

Зазначимо, що російські туристи посідають перше місце за кількістю мандрівок до Туреччини. Протягом минулого року країну відвідали майже 4,7 мільйона росіян, а до широко наступу на Україну розраховували, що у 2022 році буде 7 мільйонів туристів з РФ. Попри те, що у січні-лютому потік відпочивальників збільшувався, з початком бойових дій їхня кількість істотно зменшилася.