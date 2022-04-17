Про це повідомляє Airport Haber.

Перші рейси заплановано вже наприкінці травня. Компанія базуватиметься в Анталії. Авіаперевізник буде виконувати чартерні перельоти між містами Росії і турецькими курортами.

Для рейсів компанія почне експлуатацію п’яти літаків Airbus. Southwind для цього залучить три широкофюзеляжні і два вузькофюзеляжні повітряні судна.

Про ідею створення нової авіакомпанії виключно для росіян повідомила газета Sabah ще тиждень тому. Рішення ухвалили через призупинення сертифікації придатності літаків усіх авіакомпаній Росії у зв’язку з санкціями від ЄС. Перший пункт урядової “дорожньої карти” щодо залучення туристів з РФ передбачає надання кредитної підтримки під держгарантії турецьким туроператорам, що базуються в Росії. Зокрема йдеться про 300 мільйонів доларів для Anex, Pegas і Coral, але пакет підтримки мають оголосити у травні.

Згідно з другим пунктом Turkish Airlines має виділити 1,5 мільйона місць для “пакетних” російських туристів. За таким сценарієм Туреччину протягом 2022 року гарантовано зможуть відвідати 2 мільйони росіян.

Зазначимо, що російські туристи посідають перше місце за кількістю мандрівок до Туреччини. Протягом минулого року країну відвідали майже 4,7 мільйона росіян, а до широко наступу на Україну розраховували, що у 2022 році буде 7 мільйонів туристів з РФ. Попри те, що у січні-лютому потік відпочивальників збільшувався, з початком бойових дій їхня кількість істотно зменшилася.