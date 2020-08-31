Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Нагадаємо, Україна ухвалила рішення про суттєве обмеження паломництва хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана. Обмеження вводиться через зростання спалахів захворювання на коронавірус серед населення.

До введення в дію постанови про закриття кордону до України встигли приїхати близько 2 тисяч паломників хасидів.

В районі вулиці Пушкіна паломники ходять без масок. На могилі Рабі Нахмана всі моляться в медичних захисних масках, які роздають на вході до могильного комплексу.

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Фото: О.Кужельний, Є.Краєвий, #Букви

Нагадаємо, професор Роні Гамза, керівник “Коронавірусного центру” Ізраїлю, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням не пускати хасидів до Умані для паломництва.

Рош га-Шана — це свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Зазвичай воно припадає на кінець вересня — початок жовтня. У 2020 році його святкуватимуть з 18 по 20 вересня. Так повелося, що на свято паломники-хасиди з’їжджаються до Умані, оскільки у місті похований цадик Нахман, могила якого є однією з найшанованіших святинь для представників Брацлавської течії хасидизму.

  • Раніше повідомлялося, що у вересні в Україні очікується масове паломництво хасидів до міста Умань — від 5 до 10 тисяч вірян.
  • 17 серпня мер Умані Олександр Цебрій заявив, що готовий на радикальні заходи, щоб не допустити в місто паломників-хасидів через ситуацію з коронавірусом. За його словами, місто може виставити блок-пости на в’їздах.