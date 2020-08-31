Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Нагадаємо, Україна ухвалила рішення про суттєве обмеження паломництва хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана. Обмеження вводиться через зростання спалахів захворювання на коронавірус серед населення.
До введення в дію постанови про закриття кордону до України встигли приїхати близько 2 тисяч паломників хасидів.
В районі вулиці Пушкіна паломники ходять без масок. На могилі Рабі Нахмана всі моляться в медичних захисних масках, які роздають на вході до могильного комплексу.
Фото: О.Кужельний, Є.Краєвий, #Букви
Нагадаємо, професор Роні Гамза, керівник “Коронавірусного центру” Ізраїлю, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням не пускати хасидів до Умані для паломництва.
Рош га-Шана — це свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Зазвичай воно припадає на кінець вересня — початок жовтня. У 2020 році його святкуватимуть з 18 по 20 вересня. Так повелося, що на свято паломники-хасиди з’їжджаються до Умані, оскільки у місті похований цадик Нахман, могила якого є однією з найшанованіших святинь для представників Брацлавської течії хасидизму.
- Раніше повідомлялося, що у вересні в Україні очікується масове паломництво хасидів до міста Умань — від 5 до 10 тисяч вірян.
- 17 серпня мер Умані Олександр Цебрій заявив, що готовий на радикальні заходи, щоб не допустити в місто паломників-хасидів через ситуацію з коронавірусом. За його словами, місто може виставити блок-пости на в’їздах.