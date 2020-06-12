На КПВВ на Донбасі помер чоловік

На контрольному пункті в'їзду/виїзду в Мар'їнці на Донбасі, пропуск через який блокується бойовиками, загинув чоловік.

Про це повідомили в Моніторинговій місії ООН з прав людини.

За інформацією ММ ООН, в ніч з 11 на 12 червня біля контрольно-пропускного пункту в Мар’їнці на Донбасі помер 59-річний чоловік. Загиблий намагався потрапити на непідконтрольну територію, щоб возз’єднатися з родиною, проте не зміг цього зробити.

“Він провів кілька місяців в різних закладах охорони здоров’я на території, контрольованій Урядом, і намагався відновити возз’єднатися зі своєю родиною в Донецьку. З 10 червня, після того, як Уряд відновив роботу КПВВ, чоловік чекав можливості перетнути лінію дотику. Увечері 11 червня йому стало погано, і його доставили в лікарню на кареті швидкої допомоги. Незабаром він повернувся до автобусної зупинки у КПВВ з надією на потрапити на наступний день на територію, контрольовану самопроголошеної “Донецької народної республіки”. За кілька годин він помер від серцевого нападу”, — повідомили в місії.

У місії ООН наголосили, що цей інцидент є нагадуванням про нагальну необхідність дозволити особам з “надзвичайними гуманітарними потребами” перетинати кордон під час дії обмежень, пов’язаних з пандемією.

Місія закликала всіх залучених осіб по обидва боки посприяти перетину лінії зіткнення такими особами.