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На КПВВ на Донбасі помер чоловік

На контрольному пункті в'їзду/виїзду в Мар'їнці на Донбасі, пропуск через який блокується бойовиками, загинув чоловік.

П’ятниця, 12 червня 2020, 23:44

Про це повідомили в Моніторинговій місії ООН з прав людини.

За інформацією ММ ООН, в ніч з 11 на 12 червня біля контрольно-пропускного пункту в Мар’їнці на Донбасі помер 59-річний чоловік. Загиблий намагався потрапити на непідконтрольну територію, щоб возз’єднатися з родиною, проте не зміг цього зробити.

“Він провів кілька місяців в різних закладах охорони здоров’я на території, контрольованій Урядом, і намагався відновити возз’єднатися зі своєю родиною в Донецьку. З 10 червня, після того, як Уряд відновив роботу КПВВ, чоловік чекав можливості перетнути лінію дотику. Увечері 11 червня йому стало погано, і його доставили в лікарню на кареті швидкої допомоги. Незабаром він повернувся до автобусної зупинки у КПВВ з надією на потрапити на наступний день на територію, контрольовану самопроголошеної “Донецької народної республіки”. За кілька годин він помер від серцевого нападу”, — повідомили в місії.

У місії ООН наголосили, що цей інцидент є нагадуванням про нагальну необхідність дозволити особам з “надзвичайними гуманітарними потребами” перетинати кордон під час дії обмежень, пов’язаних з пандемією.

Місія закликала всіх залучених осіб по обидва боки посприяти перетину лінії зіткнення такими особами.

  • Нагадаємо, з 10 червня Україна відновила пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в’їзду-виїзду для автомобільного та пішого сполучення в районі проведення операції Об’єднаних сил.
  • 11 червня в Державній прикордонній службі України розповіли, що бойовики відмовляються відкривати контрольно-пропускні пункти на тимчасово окуповану територію вже другий день поспіль.
Теги: загиблий, моніторингова місія, боевики, Донбасс, КПВВ Марьинка, ООН

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