Служба безпеки України затримала старосту одного із селищ на Київщині, який надав російським окупантам маршрути доріг для наступу на столицю

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у ході слідчо-оперативних дій у Київській області.

Колаборантом виявився староста селища Озера у Гостомельській громаді. На початку повномасштабного вторгнення він підтримав російських армійців та запропонував їм допомогу у війні проти України.

Як вдалось встановити, 24 лютого 2022 року затриманий зорієнтував на місцевості окупаційні угруповання РФ під час їхнього наступу на Київ.

Саме він надав росіянам маршрути доріг для просування їхніх військових колон у напрямку столиці через Гостомель та Мощун.

Надалі затриманий супроводжував російські батальйонно-тактичні групи, які штурмували обидва українських селища і намагались прорватися до Києва.

Також під час захоплення частини Київщини він отримав від агресора автомат АК-74С та нарукавну пов’язку білого кольору, як розпізнавальний знак російських окупантів.

У такому вигляді особисто брав участь у патрулюванні місцевих населених пунктів і “зливав” до штабу загарбників адреси помешкань українських патріотів.

Крім того, він організовував “розквартирування” особового складу ЗС РФ в оселях людей, які виїхали з району, а також передавав загарбникам комунальний автотранспорт.

Після звільнення регіону затриманий залишився у селищі, сподіваючись уникнути правосуддя.

Однак співробітники СБУ затримали посадовця за місцем його проживання поблизу Гостомеля.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.