Covid-19 Україна

оновлено 16.10.2020 о 00:02

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На лікування кожного хворого на COVID-19 виділяють до 45 тисяч гривень — Степанов

Лікування кожного хворого на коронавірус обходиться державі до 45 тисяч гривень, і цю суму планують збільшити.

Четвер, 15 жовтня 2020, 23:31

Про це в етері ток-шоу “Право на владу” повідомив голова МОЗ Максим Степанв.

“В тарифі, який закладений на лікування хворих на COVID-19,  суму коштів закладено від 13 до 45 тисяч гривень”, — повідомив міністр.

За словами Степанова, було прийнято постанову щодо збільшення граничної суми, оскільки деякі пацієнти  потребують високовартісного лікування з застосуванням  кисню.

Міністр зазначив, що моніторинг МОЗ засвідчив, що у деяких лікарнях, які отримали гроші на лікування хворих на коронавірус і мають їх на рахунках, все одно змушують пацієнтів закуповувати ліки.

“Це неприпустимо, буде відповідна реакція”, — сказав міністр, не повідомляючи про те, які саме заходи буде вжито.

  • Виконувач обов’язків  Національної служби здоров’я Андрій Віленський повідомив, що в Україні лікування одного хворого на коронавірус COVID-19 становить  в середньому  20 тисяч гривень. Це без урахування коштів, які на лікування виділяє місцева влада.
  • Раніше в МОЗ зауважували, що лікування одного пацієнта з важким перебігом захворювання на коронавірус COVID-19 обходиться державі в суму понад 45 тисяч гривень.
Теги: МОЗ України, Коронавірус, лікування

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