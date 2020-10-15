На лікування кожного хворого на COVID-19 виділяють до 45 тисяч гривень — Степанов

Лікування кожного хворого на коронавірус обходиться державі до 45 тисяч гривень, і цю суму планують збільшити.

Про це в етері ток-шоу “Право на владу” повідомив голова МОЗ Максим Степанв.

“В тарифі, який закладений на лікування хворих на COVID-19, суму коштів закладено від 13 до 45 тисяч гривень”, — повідомив міністр.

За словами Степанова, було прийнято постанову щодо збільшення граничної суми, оскільки деякі пацієнти потребують високовартісного лікування з застосуванням кисню.

Міністр зазначив, що моніторинг МОЗ засвідчив, що у деяких лікарнях, які отримали гроші на лікування хворих на коронавірус і мають їх на рахунках, все одно змушують пацієнтів закуповувати ліки.

“Це неприпустимо, буде відповідна реакція”, — сказав міністр, не повідомляючи про те, які саме заходи буде вжито.