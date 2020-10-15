На лікування кожного хворого на COVID-19 виділяють до 45 тисяч гривень — Степанов

Про це в етері ток-шоу “Право на владу” повідомив голова МОЗ Максим Степанв.
“В тарифі, який закладений на лікування хворих на COVID-19, суму коштів закладено від 13 до 45 тисяч гривень”, — повідомив міністр.
За словами Степанова, було прийнято постанову щодо збільшення граничної суми, оскільки деякі пацієнти потребують високовартісного лікування з застосуванням кисню.
Міністр зазначив, що моніторинг МОЗ засвідчив, що у деяких лікарнях, які отримали гроші на лікування хворих на коронавірус і мають їх на рахунках, все одно змушують пацієнтів закуповувати ліки.
“Це неприпустимо, буде відповідна реакція”, — сказав міністр, не повідомляючи про те, які саме заходи буде вжито.
- Виконувач обов’язків Національної служби здоров’я Андрій Віленський повідомив, що в Україні лікування одного хворого на коронавірус COVID-19 становить в середньому 20 тисяч гривень. Це без урахування коштів, які на лікування виділяє місцева влада.
- Раніше в МОЗ зауважували, що лікування одного пацієнта з важким перебігом захворювання на коронавірус COVID-19 обходиться державі в суму понад 45 тисяч гривень.