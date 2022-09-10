Протягом доби у Луганській області авіація Збройних сил України завдала ураження по 25 опорних пунктах та місцях скупчення російських армійців й техніки.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, протягом минулої доби для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 33 удари, внаслідок чого було знищено склад боєприпасів, завдано ураження по майже 25 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки противника.

Крім того, за минулу добу внаслідок вогневого впливу ракетних військ та артилерії українських наземних військ, завдано ураження вісімнадцяти пунктам управління різного рівня, районам зосередження живої сили противника, засобам протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, артилерійським підрозділам та понад двадцяти складам з боєприпасами й паливо-мастильними матеріалами.

Варто зазначити, що станом на початок 199-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут та Первомайське. За останні два дні було звільнено від окупантів понад 1000 квадратних кілометрів української території.