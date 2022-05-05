Внаслідок російської агресії на Луганщині не залишилося ні жодної вцілілої заправної станції, ані складу з паливом. А транспортувати його небезпечно, оскільки існує небезпека життю.

Про це сповістив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, проблема нестачі пального для регіону є гострою, оскільки ворожа армія використовує всі доступні їй методи та засоби, аби знищити усі пов’язані з нафтою об’єкти.

“Російська армія завдає ракетних ударів по нафтосховищах, б’є артилерією по базах і АЗС, руйнуючи всю паливну інфраструктуру. Це стосується і ситуації навколо нафтопереробного заводу у Кременчуці, зупинка якого після ракетного удару 24 квітня мала значний вплив на чинну проблему. Росіяни навіть вгатили по Лисичанському НПЗ, де були лише залишки нафтопродуктів”, – зазначив Гайдай.

Водночас він додав, що вже є домовленості з новими постачальниками ресурсів, проте закликав бізнес та приватних осіб економніше ставитися до споживання палива, оскільки ним першочергово потрібно забезпечувати рятувальні служби, медиків, поліцію та військових.