Під час бою з російськими загарбниками на Луганщині загинув екскомандир 24 ОМБр імені короля Данила, полковник Валерій Гудзь.

Про це повідомив БФ “Повернись живим” у Facebook.

“12 березня Валерій Федорович Гудзь загинув на Луганщині. Він не мав би там бути, але вирішив воювати: взяв на себе командування підрозділом і, як справжній герой, прийняв бій. Пане полковнику, честь!” – йдеться у повідомленні.

У повідомленні наголосили, що коли у 2020-му його підвищували/переводили з 24-ї бригади, ми особисто бачили сльози офіцерів. Тому що служити з Федоровичем, просто знати його і бути поруч — було честю.

Попри позивний “79”, Валерія Гудзя часто називали “Федорович”. Полковник Гудзь з 2014-го пройшов шлях від командира взводу до комбата і командира бригади.

Своєю чергою Дмитро Корчинський зазначив, що Валерій Гудзь був призначений заступником голови Одеської військово-цивільної адміністрації, але не захотів чиновницької роботи й відпросився у війська.

Вічна пам’ять.