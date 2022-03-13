Про це повідомив БФ “Повернись живим” у Facebook.
“12 березня Валерій Федорович Гудзь загинув на Луганщині. Він не мав би там бути, але вирішив воювати: взяв на себе командування підрозділом і, як справжній герой, прийняв бій. Пане полковнику, честь!” – йдеться у повідомленні.
У повідомленні наголосили, що коли у 2020-му його підвищували/переводили з 24-ї бригади, ми особисто бачили сльози офіцерів. Тому що служити з Федоровичем, просто знати його і бути поруч — було честю.
Попри позивний “79”, Валерія Гудзя часто називали “Федорович”. Полковник Гудзь з 2014-го пройшов шлях від командира взводу до комбата і командира бригади.
Своєю чергою Дмитро Корчинський зазначив, що Валерій Гудзь був призначений заступником голови Одеської військово-цивільної адміністрації, але не захотів чиновницької роботи й відпросився у війська.
Вічна пам’ять.
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