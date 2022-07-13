За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, в області залишилося всього два підконтрольні Україні населені пункти. Інші — вже окупувала РФ.

Про це він повідомив в етері національного телемаратону.

Російські війська тимчасово зупинили наступ через те, що Збройні Сили України знищують російські склади із боєприпасами і технікою. Однак росіяни продовжують хаотично обстрілювати українські міста.

Також на тимчасово окупованих територіях ворог вивозить зерно, знищує українські книжки, перекриває доступ до зв’язку мобільних операторів та новинних сайтів.

За словами Гайдая, на територіях, де були активні бойові дії, наразі дуже важка гуманітарна ситуація, адже Росія знищила всі продуктові склади і зруйнувала системи газо-, електро- та водопостачання. У такий спосіб, у Рубіжному та Лисичанську зруйновано системи газопостачання. Через брак коштів росіяни не відновлять їх до зими.

Водночас у Луганській області продовжує активно діяти партизанський рух.