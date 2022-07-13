Про це він повідомив в етері національного телемаратону.
Російські війська тимчасово зупинили наступ через те, що Збройні Сили України знищують російські склади із боєприпасами і технікою. Однак росіяни продовжують хаотично обстрілювати українські міста.
Також на тимчасово окупованих територіях ворог вивозить зерно, знищує українські книжки, перекриває доступ до зв’язку мобільних операторів та новинних сайтів.
За словами Гайдая, на територіях, де були активні бойові дії, наразі дуже важка гуманітарна ситуація, адже Росія знищила всі продуктові склади і зруйнувала системи газо-, електро- та водопостачання. У такий спосіб, у Рубіжному та Лисичанську зруйновано системи газопостачання. Через брак коштів росіяни не відновлять їх до зими.
Водночас у Луганській області продовжує активно діяти партизанський рух.
- Нагадаємо, що у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони зауважили, що Росії не вдалось досягти початкової мети та окупувати всю Україну у короткі терміни, тому у Кремлі вирішили приєднати до РФ території, які вдалось тимчасово захопити.
- Також за словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, російське військо провалило стратегічні плани президента РФ Володимира Путіна щодо України.