Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Львівській області.
Так, 13 липня у поліцію з заявою про зникнення свого 17-річного сина звернувся мешканець села Гринів Пустомитівського району, який повідомив, що напередодні близько 22:00 хлопець пішов з дому, після чого зв’язок з ним був втрачений.
Правоохоронці оголосили неповнолітнього в розшук, до якого були задіяні співробітники ювенальної превенції, дільничні офіцери поліції, оперативники та співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини. Орієнтування на безвісно зниклого були розіслані у територіальні підрозділи Національної поліції України.
Сьогодні, 15 липня, поліцейські розшукали хлопця у зоні проведення операції Об’єднаних сил – на блокпосту біля міста Слов’янськ Донецької області. За його словами, він мав намір приєднатись до військових та зі зброєю в руках захищати незалежність та територіальну цілісність нашої держави.
“Правоохоронці порадили Денису почекати кілька років, здобути за цей час відповідні знання та навички, після чого реалізовувати свої плани у передбачений законом спосіб. Хлопець здоровий та неушкоджений, невдовзі правоохоронці повернуть його додому”, – додали у поліції.
- Зазначимо, що 14 липня на Донбасі в результаті обстрілів бойовиків поранення отримали семеро українських військових. Противник обстріляв позиції операції Об’єднаних сил поблизу Новомихайлівки та Водяного.
- Всього за добу 13 липня бойовики на Донбасі 18 раз порушили режим припинення вогню, в результаті чого троє українських військових загинули, один був поранений і ще один отримав бойове травмування.