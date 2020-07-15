Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Львівській області.

Так, 13 липня у поліцію з заявою про зникнення свого 17-річного сина звернувся мешканець села Гринів Пустомитівського району, який повідомив, що напередодні близько 22:00 хлопець пішов з дому, після чого зв’язок з ним був втрачений.

Правоохоронці оголосили неповнолітнього в розшук, до якого були задіяні співробітники ювенальної превенції, дільничні офіцери поліції, оперативники та співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини. Орієнтування на безвісно зниклого були розіслані у територіальні підрозділи Національної поліції України.

Сьогодні, 15 липня, поліцейські розшукали хлопця у зоні проведення операції Об’єднаних сил – на блокпосту біля міста Слов’янськ Донецької області. За його словами, він мав намір приєднатись до військових та зі зброєю в руках захищати незалежність та територіальну цілісність нашої держави.

“Правоохоронці порадили Денису почекати кілька років, здобути за цей час відповідні знання та навички, після чого реалізовувати свої плани у передбачений законом спосіб. Хлопець здоровий та неушкоджений, невдовзі правоохоронці повернуть його додому”, – додали у поліції.