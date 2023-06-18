У Києві на Майдані Незалежності провели акцію, аби привернути увагу держави та міжнародної спільноти до питання полонених медиків. Захід організувала ГО "Військові медики України".

Джерело: #Букви.

У демонстрації взяли участь понад сто людей.

“Суспільному” членкиня організації Світлана Богданенко розповіла, що нині відомо про понад 300 українських медиків, які перебувають у російському полоні. Вона посилалася на дані неофіційних джерел.

Серед полонених є лікарі з Херсонщини. Крім того, Росія утримує військового хірурга, який потрапив у полон 16 травня минулого року разом із бійцями Азовсталі.

Богданенко заявила, що з того часу родина не мала контактів з військовим хірургом. Родичі лише зі слів звільнених із полону бійців знають, що він живий.