Джерело: #Букви.
У демонстрації взяли участь понад сто людей.
“Суспільному” членкиня організації Світлана Богданенко розповіла, що нині відомо про понад 300 українських медиків, які перебувають у російському полоні. Вона посилалася на дані неофіційних джерел.
Серед полонених є лікарі з Херсонщини. Крім того, Росія утримує військового хірурга, який потрапив у полон 16 травня минулого року разом із бійцями Азовсталі.
Богданенко заявила, що з того часу родина не мала контактів з військовим хірургом. Родичі лише зі слів звільнених із полону бійців знають, що він живий.
- 20 травня у центрі Києва відбулася хода “Чекаємо додому героїв Маріуполя”, приурочена до роковин виходу Маріупольського гарнізону з “Азовсталі”.