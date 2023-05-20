У Києві відбулася хода «Чекаємо додому героїв Маріуполя» – фоторепортаж

Сьогодні, 20 травня, у центрі Києва відбулася хода "Чекаємо додому героїв Маріуполя", приурочена до роковин виходу Маріупольського гарнізону з “Азовсталі”.

Джерело: #Букви.

16-20 травня – роковини виходу Маріупольського гарнізону з “Азовсталі”. Події, які перегорнули стару та почали нову сторінку боротьби в історії російсько-української війни.Українські захисники виконали свій обов’язок – тримати оборону міста Маріуполь.

Пізніше захисники Маріуполя виконали наказ зберегти власні життя та вийшли з “Азовсталі”. Зараз тисячі бійців уже рік перебувають у полоні, близько 700 з них – військові бригади спеціального призначення “Азов” у складі Нацгвардії України.

Їх все ще піддають тортурам і погрозам на допитах. Частину з них росіяни підступно вбили під час теракту в Оленівці.

Сьогодні ж учасники акції зібралися в парку імені Т.Г. Шевченка, звідки вирушили бульваром Шевченка та Хрещатиком до Майдану Незалежності. Під час акції рідні полонених захисників “Азовсталі” закликали владу сприяти якомога швидшому поверненню кожного Героя живим.

Рік тому не лише український народ, але й увесь світ спостерігав за подіями, що стали точкою відліку, відколи всі зрозуміли, що попереду – тривала боротьба, ціна якої вимірюється життям. Центральним образом спротиву стала оборона у надлюдських умовах, що панувала в стінах “Азовсталі”. Місце, які українські оборонці перетворили на фортецю. І місце, яке згодом згадуватимуть як “сталеве серце”.

Разом із жінками з Асоціації родин захисників “Азовсталі”, #Букви відтворили хронологію подій оборони Маріуполя в їхніх спогадах, відколи життя поділилося на “під час” та “після” Азовсталі. Це про “атмосферу”, яку бачили стіни зруйнованої фортеці та про боротьбу, яка продовжується вже поза її межами.