Євгенія Кравчук, заступник голови фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, заявила, що на місцевих виборах, які пройшли в неділю, президентська партія отримала кожний третій мандат.

Про це Кравчук написала у Facebook.

“Опрацьовано 75 % дільниць. Ми отримали 56 % підтримки українців серед усіх партій за кількістю депутатів. Ми проводимо до місцевих рад по всій Україні більше депутатів, ніж всі інші партії разом узяті. Ми також отримали 33% серед усіх учасників, включаючи самовисуванців. Загалом кожен третій мандат – наш!

Це вже третя перемога за цей рік!” – написала Євгенія Кравчук.

У коментарях вона підкреслила, що 33% у попередньої правлячої партії ніколи не було.