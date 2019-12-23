Про це Кравчук написала у Facebook.
“Опрацьовано 75 % дільниць. Ми отримали 56 % підтримки українців серед усіх партій за кількістю депутатів. Ми проводимо до місцевих рад по всій Україні більше депутатів, ніж всі інші партії разом узяті. Ми також отримали 33% серед усіх учасників, включаючи самовисуванців. Загалом кожен третій мандат – наш!
Це вже третя перемога за цей рік!” – написала Євгенія Кравчук.
У коментарях вона підкреслила, що 33% у попередньої правлячої партії ніколи не було.
- У Закарпатській області на місцевих виборах глав об’єднаних територіальних громад (ОТГ) кандидати від “Слуги народу” виграли лише в двох ОТГ з дев’яти.
- На місцевих виборах в об’єднані територіальні громади (ОТГ) у Миколаївській області перемагають кандидати-самовисуванці, “слуги народу” – програли.