Російські окупанти вбили чотирьох мирних мешканців на Миколаївщині, щоб звинуватити у цьому злочині бійців Збройних сил України.

Про це повідомили у пресслужбі оперативного командування “Південь”.

Інцидент трапився у населеному пункті Снігурівка.

Зазначається, що російські окупанти з мінометів обстріляли житловий будинок на околиці міста, щоб звинуватити у цьому ЗСУ.

Однак примітним став той факт, що за декілька хвилин після обстрілу на місці події з’явились пропагандисти з російських ЗМІ, які почали знімати сюжет, звинувачуючи в обстрілі Снігурівки українських військових.

Проте, зауважили в ОК “Південь”, підрозділи ЗСУ перебувають занадто далеко від Снігурівки, аби обстрілювати населений пункт з мінометів.

“Але заради картинки рашисти вбили 4 мирних мешканців”, – резюмували у пресслужбі ОК “Південь”.