Про це повідомили у пресслужбі оперативного командування “Південь”.
Інцидент трапився у населеному пункті Снігурівка.
Зазначається, що російські окупанти з мінометів обстріляли житловий будинок на околиці міста, щоб звинуватити у цьому ЗСУ.
Однак примітним став той факт, що за декілька хвилин після обстрілу на місці події з’явились пропагандисти з російських ЗМІ, які почали знімати сюжет, звинувачуючи в обстрілі Снігурівки українських військових.
Проте, зауважили в ОК “Південь”, підрозділи ЗСУ перебувають занадто далеко від Снігурівки, аби обстрілювати населений пункт з мінометів.
“Але заради картинки рашисти вбили 4 мирних мешканців”, – резюмували у пресслужбі ОК “Південь”.
- Нагадаємо, у ніч на 19 липня російські окупанти укотре здійснили обстріли Дніпропетровської області. Під ворожим вогнем опинились мирні мешканці Криворізького та Нікольського районів.
- Також близько опівночі російські окупанти випустили низку ракет по Одеській області. Внаслідок обстрілу постраждало шестеро осіб, серед яких одна дитина.