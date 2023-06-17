Станом на ранок 17 червня у Миколаївській області внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС підтопленими залишаються 35 будівель, а також городи, колодязі, підвали на територіях приватних домогосподарств.

Джерело: ДСНС України.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки підтоплення. Для ліквідації наслідків у м. Снігурівка працює оперативний штаб. Створено три робочі ділянки: у селах Афанасіївка, Нововасилівка та Павлівка.

Загалом, з початку проведення робіт з с. Афанасіївка рятувальники евакуювали 154 особи, з яких 7 дітей та з с. Нововасилівка 8 осіб.

16 червня проводились роботи з відкачування води в 9 населених пунктах (с. Гречанівка, с. Новософіївка, с. Михайлівка, с. Афанасівка, с. Юріївка, с. Нововасилівка, с. Галаганівка, с. Єлизаветівка, с. Веселий Кут).

Відкачано 357 м куб. води з 21 домоволодіння (погребів — 13, колодязів — 11, дворів — 1). Надано допомогу 80 особам.

Загалом вже відкачано 1780 куб. м зі 109 домоволодінь.