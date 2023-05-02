Археологи виявили на Оболонському острові культурний шар, який потребує вивчення. Дослідники будь-яких знарядь віднайшли старовинну кераміку в тому місці, де землю розмило водою.

Про це повідомила голова ГО “Почайна” Аннабелла Моріна.

Наявність знахідки підтвердив науковий співробітник Інституту археології НАНУ Віталій Козюба. Він особисто знайшов докази залишків культурного шару на острові.

За словами Моріни, місцева влада довго не пручалась стосовно офіційного візиту науковців. Утім дослідникам вдалося туди потрапити.

Глава ГО запевнила, що середина острова потребує більш детальних досліджень. Зокрема мовиться про закладання шурфів та потім проведення розкопок. Раніше на цьому місці після прокладання каналізаційної мережі знайшли лунницю 4-5 століття нашої ери (Київська археологічна культура).

Історики вважають, що на острові могла бути старовинна переправа через Дніпро.

“Це означає, що ми можемо ще багато чого знайти, а відповідно, і відкрити справжні історичні факти про Оболонь та Київ”, — додала Моріна.