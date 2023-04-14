В Одеські області судитимуть агента РФ, який збирав розвіддані про місця дислокації та пересування військової техніки підрозділів Збройних сил України.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Під час слідства встановлено, що ексміліціонер після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну був завербований представником ГРУ для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні.

Відтак зрадник збирав розвіддані про місця дислокації та пересування військової техніки підрозділів ЗСУ, обстановку в портах Одеси, Чорноморська та залізничного сполучення.

На виконання завдань російських кураторів ворожий інформатор придбав три відеокамери – так звані “фотопастки”, які встановив уздовж залізничних колій у передмісті Одеси для фіксування вантажних потягів, що проїжджають.

Дані, які фіксували камери, в реальному часі через мобільний додаток отримували представники російських спецслужб. На закупку та встановлення «фотопасток» агент отримав 50 тисяч гривень.

Згодом колаборанта затримали під час виконання чергового завдання ворога біля залізничних колій. Тоді у нього вилучили вибухові речовини та боєприпаси, зокрема 12 тротилових шашок вагою 3,2 кг, детонатори, підривач та протитанкову міну. За даними Офісу генпрокурора, зараз обвинувачений перебуває під вартою.