На Одеській митниці знайшли 247 контейнерів, прихованих від розмитнення. Працівники ДБР розпочали огляд термінала та вмісту контейнерів.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Співробітники ДБР розпочали огляд термінала та вмісту контейнерів. Про результати роботи повідомлять додатково.

“Усі заходи відбуваються в межах рішень президента України та РНБО щодо протидії контрабанді та наповнення державного бюджету України”, – наголосили у ДБР.

Відомство нагадало, що 18 жовтня на Одеській митниці знайшли 133 контейнери з товарами, термін розмитнення яких сплив. Оскільки посадовці не вжили жодних заходів щодо передання виявленого товару, аби кошти направили у дохід держави, то, ймовірно, йдеться про схему ухиляння від сплати податків.

Тоді слідчі ДБР знайшли гелікоптер, елітні автомобілі, техніку, величезні партії взуття, зокрема брендового, будівельні матеріали та устаткування. Вартість товару складала щонайменше 1,5 млрд гривень.

“Дії щодо викорінення зловживань на митниці та збільшення надходжень митних платежів до державного бюджету тривають. Наразі буде надано правову оцінку діям посадовців митниці, які в умовах повномасштабної агресії Росії проти України не вжили жодних заходів для своєчасного наповнення бюджету. Заходи щодо протидії зловживанням на митниці продовжаться і в інших регіонах України”, – йдеться у повідомленні.