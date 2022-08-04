Про це повідомила пожежна служба Берліна у Twitter.

Займання сталося після п’ятої години ранку. Причиною пожежі став ненавмисний вибух, де знаходилися снаряди. Він призвів до підпалення сховища боєприпасів, яке належить берлінській поліції.

До локалізації та ліквідації пожежі залучено більше як сто пожежників. Їхню роботу постійно ускладнюють вибухи, що не дозволяють гасити пожежу.

Площа загоряння становить близько 15 тисяч квадратних метрів. Через надзвичайну спеку у Берліні можливе поширення вогню.

Через пожежу рух прилеглої залізниці повністю припинено.