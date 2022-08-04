У Німеччині загорівся склад з амуніцією та боєприпасами. Інцидент трапився на околицях Берліна, в районі Грюневальд.

Про це повідомила пожежна служба Берліна у Twitter.

Займання сталося після п’ятої години ранку. Причиною пожежі став ненавмисний вибух, де знаходилися снаряди. Він призвів до підпалення сховища боєприпасів, яке належить берлінській поліції.

До локалізації та ліквідації пожежі залучено більше як сто пожежників. Їхню роботу постійно ускладнюють вибухи, що не дозволяють гасити пожежу.

#Brand am #Kronprinzessinnenweg in #Nikolassee. Aktuell brennt es im Grunewald und es kommt zu Explosionen. Die ersten Einsatzkräfte haben den Brand bestätigt und großzügig nachalarmiert. Die @Berliner_Fw ist mit über 100 Kräften vor Ort.

Update folgt… pic.twitter.com/YlBWGk1YzF — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 4, 2022

Площа загоряння становить близько 15 тисяч квадратних метрів. Через надзвичайну спеку у Берліні можливе поширення вогню.

Через пожежу рух прилеглої залізниці повністю припинено.