Про це сповістила виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк.
За словами Романюк, наразі відомо, що вирішили закритися понад 100 регіональних медіа — повністю, звільнивши всіх співробітників, або частково, перейшовши в соцмережі. Водночас лише 4 ЗМІ погодилися співпрацювати з окупаційними військами.
При цьому, Романюк порівняла цю ситуацію з російськими “ліберальними медіа” які, за її словами, не маючи таких викликів, бояться називати війну війною.
- Нагадаємо, на шляху до свого плану “взяти Київ за три дні” російські військові не оминули “Зірку Полин”, музей-інсталяцію у Чорнобилі. Увагу російських військових привернули телевізори, які вони потім вкрали.
- Також, окупаційні війська РФ пограбували духовну семінарію римо-католицької церкви у Ворзелі. З будівлі у Київській області вони вкрали навіть пам’ятну чашу зі Святої Меси, яку привіз Папа Римський Іоан Павло ІІ у 2001 році.