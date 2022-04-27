На тимчасово захоплених російськими солдатами територіях місцеві медіа масово закриваються, аби не співпрацювати з окупаційною владою та не поширювати пропаганду РФ.

Про це сповістила виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк.

За словами Романюк, наразі відомо, що вирішили закритися понад 100 регіональних медіа — повністю, звільнивши всіх співробітників, або частково, перейшовши в соцмережі. Водночас лише 4 ЗМІ погодилися співпрацювати з окупаційними військами.

При цьому, Романюк порівняла цю ситуацію з російськими “ліберальними медіа” які, за її словами, не маючи таких викликів, бояться називати війну війною.