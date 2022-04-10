Окупаційні війська РФ пограбували духовну семінарію римо-католицької церкви у Ворзелі. З будівлі у Київській області вони вкрали навіть пам’ятну чашу зі Святої Меси, яку привіз Папа Римський Іоан Павло ІІ у 2001 році.

Про це повідомив єпископ Києво-Житомирської дієцезії РКЦ Віталій Кривицький.

Мародери заїхали важкою технікою у двір, щоб зсередини не вийти з порожніми руками. Вони вивезли майже все, що можна продати: від кондиціонерів, пральних машин, комп’ютерів, роутерів, кухонного обладнання аж до старих кросівок Отця-ректора.

Також окупанти викрали деякі літургійні речі. Зокрема в їхньому числі чаша зі Святої Меси.

Війська РФ пошкодили декілька автомобілів. Через вибухи приміщення семінарії зазнало руйнувань. Семінарію встигли евакуювати, проте за два дні вона повернулася до Ворзеля, де досі немає води, світла та газу. На щастя, всі семінаристи залишилися живими.