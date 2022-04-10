Про це повідомив єпископ Києво-Житомирської дієцезії РКЦ Віталій Кривицький.
Мародери заїхали важкою технікою у двір, щоб зсередини не вийти з порожніми руками. Вони вивезли майже все, що можна продати: від кондиціонерів, пральних машин, комп’ютерів, роутерів, кухонного обладнання аж до старих кросівок Отця-ректора.
Також окупанти викрали деякі літургійні речі. Зокрема в їхньому числі чаша зі Святої Меси.
Війська РФ пошкодили декілька автомобілів. Через вибухи приміщення семінарії зазнало руйнувань. Семінарію встигли евакуювати, проте за два дні вона повернулася до Ворзеля, де досі немає води, світла та газу. На щастя, всі семінаристи залишилися живими.
- Нагадаємо, супутникові знімки, зібрані та проаналізовані компанією космічних технологій, зокрема супутникового зв’язку, Maxar Technologies, показують, як військовий конвой довжиною 13 кілометрів рухався на південь через смт Великий Бурлук на сході України 8 квітня.
- Також російські солдати завдали по містах Дніпропетровської області ракетних ударів. Внаслідок атак постраждали інфраструктурні об’єкти та людина.
- З початку російсько-української війни, яка триває уже 46 днів, офіційно відомо про загибель 177 дітей. Фактичне число вирахувати неможливо, оскільки деякі території не є підконтрольними ЗСУ.